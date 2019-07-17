Авария в Абзелиловском районе: в перевернувшемся в кювет автомобиле погибла девушка
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В Абзелиловском районе Башкирии вечером 16 июля на 11 км автодороги Озерное — Кусимовский рудник произошла смертельная автоавария, сообщает сайт Newsbash.ru.
В пресс-службе ГИБДД РБ сообщили, что 20-летний житель Челябинской области за рулём Hyundai Matrix допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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