Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Татышлинском районе после дождя затопило деревню | видео

В Татышлинском районе после дождя затопило деревню | видео

Добавлено: 17.07.19
Просмотров: 55
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Татышлинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Татышлинском районе после дождя затопило деревню | видео

Жители деревни Шульганово Татышлинского района столкнулись печальными последствиями продолжительных ливней – их населенный пункт затопило. Улицы превратились в реку, которая смыла весь урожай на огородах. Сила течения была настолько большой, что валила кустарники. Вода также попала в подвалы домов. Видео потопа сельчане выложили в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Ужас! Ничего не осталось! Все под водой! Как теперь обратно в дом зайти, не провалившись под воду?! Только утром ходила в саду, собирала ягоды, — рассказала местная жительница. 
В Татышлинском районе девочки забрались на вышку, чтобы сделать селфи

Читайте также:

В Татышлинском районе девочки забрались на вышку, чтобы сделать селфи
Напомним, прогнозы синоптиков Башкирии улучшением погодных условий не радуют. По всей республике ожидаются ливни, дожди и грозы. Также в некоторых районах может выпасть град. Накануне в Дюртюлинском районе во время грозы от удара молнии погиб пастух. До этого в Миякинском районе жертвой опасного природного явления стала местная жительница.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Дюртюлинском районе пастух и его лошадь погибли от удара молнией
Происшествия
В Дюртюлинском районе пастух и его лошадь погибли от удара молнией
Погода в Башкирии на 3 дня: с 28 по 30 июня 2019 года ожидаются кратковременные дожди
Общество
Погода в Башкирии на 3 дня: с 28 по 30 июня 2019 года ожидаются кратковременные дожди
Погода в Башкирии на 3 дня: 20-22 мая 2019 года ожидаются неблагоприятные погодные явления
Общество
Погода в Башкирии на 3 дня: 20-22 мая 2019 года ожидаются неблагоприятные погодные явления
В Шаранском районе ливень затопил деревню Дмитриева Поляна
Происшествия
В Шаранском районе ливень затопил деревню Дмитриева Поляна
Октябрьский и Туймазы затопило сильным ливнем
Происшествия
Октябрьский и Туймазы затопило сильным ливнем
В Мелеузе выпал крупный град
Общество
В Мелеузе выпал крупный град
В Уфе во время ливня вновь затопило здание Росреестра
Общество
В Уфе во время ливня вновь затопило здание Росреестра
4 района Башкирии побило градом
Общество / Происшествия
4 района Башкирии побило градом
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: