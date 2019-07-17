В Татышлинском районе после дождя затопило деревню | видео
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Жители деревни Шульганово Татышлинского района столкнулись печальными последствиями продолжительных ливней – их населенный пункт затопило. Улицы превратились в реку, которая смыла весь урожай на огородах. Сила течения была настолько большой, что валила кустарники. Вода также попала в подвалы домов. Видео потопа сельчане выложили в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Ужас! Ничего не осталось! Все под водой! Как теперь обратно в дом зайти, не провалившись под воду?! Только утром ходила в саду, собирала ягоды, — рассказала местная жительница.
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