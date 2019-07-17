В Татышлинском районе после дождя затопило деревню | видео

Жители деревни Шульганово Татышлинского района столкнулись печальными последствиями продолжительных ливней – их населенный пункт затопило. Улицы превратились в реку, которая смыла весь урожай на огородах. Сила течения была настолько большой, что валила кустарники. Вода также попала в подвалы домов. Видео потопа сельчане выложили в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.





— Ужас! Ничего не осталось! Все под водой! Как теперь обратно в дом зайти, не провалившись под воду?! Только утром ходила в саду, собирала ягоды, — рассказала местная жительница.

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Напомним, прогнозы синоптиков Башкирии улучшением погодных условий не радуют. По всей республике ожидаются ливни, дожди и грозы. Также в некоторых районах может выпасть град. Накануне в Дюртюлинском районе во время грозы от удара молнии погиб пастух. До этого в Миякинском районе жертвой опасного природного явления стала местная жительница.