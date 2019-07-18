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В Стерлитамаке у иностранца попытавшегося изнасиловать женщину украли автомобиль и прострелили ногу

Добавлено: 18.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке у иностранца попытавшегося изнасиловать женщину украли автомобиль и прострелили ногу

Отдых 32-летнего иностранца в Башкирии обернулся для него обвинениями по 2 статьям уголовного кодекса. Инцидент произошел 14 июля 2019 года. Гость республики решил подвести компанию дам, которые только что покинули ночное заведение Стерлитамака, сообщает сайт Newsbash.ru.

Одна из женщин, судя по всему, приглянулась иностранцу. Мужчина предложил подвести новую 33-летнюю знакомую до дома, а в результате вывез ее в Ишимбайский район и пытался изнасиловать. Но жительница Стерлитамака оказалась не из робкого десятка. Мало того что она оказала достойное сопротивление злоумышленнику, так еще и нашла компромисс – он возвращает ее домой, а женщина соглашается на интимную связь с ним. На обратном пути обвиняемый остановился на заправке. Этим моментом воспользовалась жертва насильника – женщина угнала автомобиль и обратилась к правоохранителям.

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Сотрудники Следственного комитета по РБ нашли преступника по горячим следам. Иностранец прятался в промпомещениях. Когда правоохранители пытались его задержать, мужчина напал на одного из них с кирпичом. Но злоумышленник все же был задержан, но с пулевым ранением в ноге. Теперь иностранцу грозит реальный срок.
— В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, — пояснили в пресс-службе ведомства.
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