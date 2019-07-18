Авария в Туймазинском районе: водитель оказался в кювете после обгона попутной машины

Минувшим вечером пожилой житель Октябрьского едва не погиб в аварии вместе со своей пассажиркой. На 22 километре дороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы в Туймазинском районе автомобилист вылетел с дороги, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По предварительным данным, 66-летний водитель «Киа Сид» пошел на обгон попутного авто «Рено Сандеро». При совершении маневра он задел иномарку, и «Киа» опрокинулась в кювет. Лишь чудом обошлось без жертв, но серьезные травмы получили сам водитель и его 66-летняя пассажирка.