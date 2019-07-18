Авария в Туймазинском районе: водитель оказался в кювете после обгона попутной машины
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Минувшим вечером пожилой житель Октябрьского едва не погиб в аварии вместе со своей пассажиркой. На 22 километре дороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы в Туймазинском районе автомобилист вылетел с дороги, сообщает сайт Newsbash.ru.
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