ДТП в Кумертау: водитель Renault Logan насмерть сбил женщину

В Кумертау сегодня ночью на автодороге Кумертау — Ермолаево 30-летний местный житель за рулём Renault Logan сбил пешехода. По данным пресс-службы ГИБДД РБ, в результате аварии неустановленная женщина, на вид 35-45 лет, скончалась на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам водителя, она внезапно вышла на проезжую часть в неустановленном месте.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Госавтоинспекция РБ начала разбирательство.По данным ведомства, 17 июля на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и двенадцать получили травмы.