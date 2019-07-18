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ДТП в Кумертау: водитель Renault Logan насмерть сбил женщину

Добавлено: 18.07.19
Просмотров: 113
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кумертау
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ДТП в Кумертау: водитель Renault Logan насмерть сбил женщину

В Кумертау сегодня ночью на автодороге Кумертау — Ермолаево 30-летний местный житель за рулём Renault Logan сбил пешехода. По данным пресс-службы ГИБДД РБ, в результате аварии неустановленная женщина, на вид 35-45 лет, скончалась на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам водителя, она внезапно вышла на проезжую часть в неустановленном месте.

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Госавтоинспекция РБ начала разбирательство.

По данным ведомства, 17 июля на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и двенадцать получили травмы.
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