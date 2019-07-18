В Караидельском районе мать утопила в бане четырехмесячную дочь

В Караидельском районе Башкирии 40-летнюю женщину подозревают в убийстве собственной четырехмесячной дочери, сообщает сайт Newsbash.ru.





В деревне Явгильдино днем накануне, 17 июля, мужчина и его сын пришли домой и обнаружили в бане тело девочки. Они вызвали скорую, но спасать ребенка было уже поздно. В убийстве девочки подозревают ее мать — они вместе были в бане, там женщина и утопила дочь.

— Первоначальными следственными действиями установлено, что подозреваемая, находясь в бане на придомовой территории своего жилища, утопила свою 4-месячную дочь, — прокомментировали в пресс-службе управления Следственного комитета по Башкирии.

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