В Мечетлинском районе женщина задушила в лесу свою знакомую

В Мечетлинском районе 31-летняя женщина убила свою 52-летнюю приятельницу. Трагедия произошла в лесу рядом с селом Большеустьикинское, сообщает сайт Newsbash.ru





Между женщинами разгорелась ссора. Известно, что перед этим они распивали алкогольные напитки. 31-летняя женщина набросилась на знакомую и задушила ее.

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Женщина была задержана правоохранителями. В настоящий момент она находится под стражей. Известно, что 3 года назад она была осуждена по двум уголовным статьям: причинение легкого вреда здоровью и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.