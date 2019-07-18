В Мечетлинском районе женщина задушила в лесу свою знакомую
Комментарии (0)
Загрузка...
В Мечетлинском районе 31-летняя женщина убила свою 52-летнюю приятельницу. Трагедия произошла в лесу рядом с селом Большеустьикинское, сообщает сайт Newsbash.ru
Между женщинами разгорелась ссора. Известно, что перед этим они распивали алкогольные напитки. 31-летняя женщина набросилась на знакомую и задушила ее.
Читайте также:В Мечетлинском районе прошел VII Международный конкурс кубызистов и исполнителей горлового пения
Читайте также
Происшествия
В Нефтекамске во время застолья женщина ударила ножом родственника
Происшествия
В Нефтекамске ссора супругов-рецидивистов привела к смертельной поножовщине
Происшествия
В Мечетлинском районе Башкирии школьники пришли на уроки пьяные
Происшествия
В Салаватском районе в ходе ссоры мать убила своего сына
Происшествия
В Абзелиловском районе женщина скончалась от укусов диких пчел
Происшествия
В Октябрьском пьянка двух подруг привела к смертельной поножовщине
Происшествия
В Белорецком районе брат вернувшись из ареста пырнул ножом сестру
Общество / Происшествия
В Уфе пьяная мать покалечила трехмесячного сына