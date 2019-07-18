В Баймакском районе погиб 19-летний парень спасая тонущего на озере Талкас ребенка

Жители Башкирии скорбят по погибшему на озере Талкас 19-летнему Климу М. В социальных сетях сообщается, что молодой парень потерял жизнь, спасая маленького ребенка, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как рассказал отец мальчика, которого спас погибший, они отдыхали все вместе с коллегами на берегу озера, жарили шашлыки. Клим и ребенок плавали на надувном матрасе. В какой-то момент матрас унесло на глубину, и там он перевернулся. Погибший парень успел схватить ребенка и выдернуть на поверхность.

«В какой-то момент они держались на поверхности недалеко друг от друга. С берега уже к ним плыли несколько отдыхающих. К этому моменту Клима уже не было видно. Ребенок, запрокинув голову назад, держался на плаву, но иногда захлебывался. Держался из последних сил. Мне оставалось плыть до места еще десять метров, и я возможно, мог бы уже и не успеть», – рассказал очевидец.

«Я дожидался скорой помощи, укутали и отпаивали горячим чаем сына. Когда скорая приехала, проверила, что все более-менее нормально и увезла его в больницу в Баймак, я поплыл искать Клима, там, где в последний раз его видел. В том месте, когда ныряешь, вода просматривается всего лишь на один метр. А далее идут густые водоросли в глубину еще на 2-3 метра. Ничего не видно. А если нырять ниже водорослей, то начинаешь в них путаться и тонуть. Примерно 20 минут нырял в разных местах этого квадрата, но ничего не получалось», – продолжил рассказ отец.

Когда мальчика доставили на берег, отдыхающие отправились искать Клима. Парня искали весь день несколько человек.Клима искали несколько дней, все это время родные парня переживали и надеялись, что он жив. «Обращаюсь ко всем жителям планеты Земля! Помогите, найдите нашего сына, внука, друга, жителя города Сибая! Помогите найти Климушку! Найдись, прошу тебя, ради мамочки своей. Вернись к нам в любом виде. Просит тебя бабушка из последних моих сил! Помогите пожалуйста! Слезы застилают глаза, сердце разрывается на мелкие кусочки», – писала в дни поисков бабушка молодого парня.Водолазы нашли тело погибшего только спустя несколько дней. Бабушка отмечала, что внук утонул в воскресенье, но водолазы в этот день отдыхали. Мама Клима, со слов женщины, была в истерике, семья сильно переживала из-за того, что к поискам было привлечено немного человек. «Будьте все здоровы и счастливы в эти трудные минуты жизни вы вернули его, чтобы попрощаться с ним и придать его Земле», – написала она, когда Клима все же нашли.

Отец спасенного мальчика обратился к родителям спасителя и попросил у них прощения за то, что не смог уберечь.

«Мне стыдно перед родителями Клима, и перед его любимой девушкой, что это смогло произойти вот-так нелепо. Мы потеряли талантливого и доброго человека и ещё сами не можем в это поверить. За время, что мы работали, он стал мне как сын.», – написал он.

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Все, кто знал погибшего парня, отмечали, что он был веселым и чутким, добрым и отзывчивым. Клим талантливо работал парикмахером, заботился о близких и вызывал уважение у коллег на работе. «Хороший был человек», – написал на странице парня его знакомый.