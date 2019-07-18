В Гафурийском районе умер 12-летний мальчик надышавшись парами бензина
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Возле одной из автозаправочных станций в Гафурийском районе республики обнаружили тело 12-летнего мальчика. ЧП случилось сегодня, 18 июля. Ребенок скончался после того, как вдохнул пары бензина из канистры, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Восьмиклассник потерял сознание. Скончался до приезда скорой медицинской помощи, — сообщил источник.Точную причину смерти ребенка и другие обстоятельства трагедии установят следователи после проведения всех необходимых экспертиз.
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