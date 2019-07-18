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В Гафурийском районе умер 12-летний мальчик надышавшись парами бензина

Добавлено: 18.07.19
Просмотров: 60
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
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В Гафурийском районе умер 12-летний мальчик надышавшись парами бензина

Возле одной из автозаправочных станций в Гафурийском районе республики обнаружили тело 12-летнего мальчика. ЧП случилось сегодня, 18 июля. Ребенок скончался после того, как вдохнул пары бензина из канистры, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Восьмиклассник потерял сознание. Скончался до приезда скорой медицинской помощи, — сообщил источник.
Точную причину смерти ребенка и другие обстоятельства трагедии установят следователи после проведения всех необходимых экспертиз.
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В мае этого года в соцсети выложили видео, как в Ишимбае трое подростков по очереди подходили к оставленному на улице баллону и вдыхали газ. Местный житель, который заметил недетские развлечения, попытался образумить школьников, но в ответ получил только брань.
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