В Гафурийском районе умер 12-летний мальчик надышавшись парами бензина

Возле одной из автозаправочных станций в Гафурийском районе республики обнаружили тело 12-летнего мальчика. ЧП случилось сегодня, 18 июля. Ребенок скончался после того, как вдохнул пары бензина из канистры, сообщает сайт Newsbash.ru.







— Восьмиклассник потерял сознание. Скончался до приезда скорой медицинской помощи, — сообщил источник.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Точную причину смерти ребенка и другие обстоятельства трагедии установят следователи после проведения всех необходимых экспертиз.В мае этого года в соцсети выложили видео, как в Ишимбае трое подростков по очереди подходили к оставленному на улице баллону и вдыхали газ. Местный житель, который заметил недетские развлечения, попытался образумить школьников, но в ответ получил только брань.