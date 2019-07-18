В Уфе двое прохожих задержали мужчину пытавшегося изнасиловать женщину
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В столице Башкирии ранее судимый за насилие мужчина снова напал на женщину. Преступление он совершил в Орджоникидзевском районе Уфы возле дома №88/1 по улице Ушакова. Жертва закричала, сообщает сайт Newsbash.ru.
К счастью, на её призывы о помощи откликнулись двое прохожих мужчин – Фарит Исламшин и Евгений Сухарев. Они не растерялись и до приезда полиции задержали насильника. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Напомним, за 2019 год это не первый случай нападения насильников. Так, недавно, в середине мая, в Уфе молодой человек напал на 12-летнюю школьницу. Ребенка защитили соседи, вовремя услышавшие шум в подъезде. Преступнику тогда удалось скрыться. В отношении нападавшего заведено уголовное дело о покушение на насильственные действия сексуального характера.
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