В Уфе двое прохожих задержали мужчину пытавшегося изнасиловать женщину

В столице Башкирии ранее судимый за насилие мужчина снова напал на женщину. Преступление он совершил в Орджоникидзевском районе Уфы возле дома №88/1 по улице Ушакова. Жертва закричала, сообщает сайт Newsbash.ru.





К счастью, на её призывы о помощи откликнулись двое прохожих мужчин – Фарит Исламшин и Евгений Сухарев. Они не растерялись и до приезда полиции задержали насильника. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Оказалось, 31-летний преступник проживает в Иглинском районе. Из тюрьмы был освобожден в феврале этого года. Мужчина был передан сотрудникам регионального подразделения Следственного комитета России, где в отношении него возбуждено уголовное дело.Напомним, за 2019 год это не первый случай нападения насильников. Так, недавно, в середине мая, в Уфе молодой человек напал на 12-летнюю школьницу. Ребенка защитили соседи, вовремя услышавшие шум в подъезде. Преступнику тогда удалось скрыться. В отношении нападавшего заведено уголовное дело о покушение на насильственные действия сексуального характера.