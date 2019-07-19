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Уроженка Белебея, известная актриса Инна Чурикова получила тяжелую травму упав со сцены

Добавлено: 19.07.19
Просмотров: 106
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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Уроженка Белебея, известная актриса Инна Чурикова получила тяжелую травму упав со сцены

Народная артистка СССР, уроженка Башкирии, Инна Чурикова получила травму, играя в спектакле. Инцидент произошел накануне на сцене московского театра «Русская песня», сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным ТАСС, общественности о случившемся рассказал кинорежиссер Глеб Панфилов. Как пишет РИА Новости, актриса внезапно упала со сцены в конце второго акта. Зрители помогли Чуриковой подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль прервали.

Фото советских и российских знаменитостей в детстве

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Фото советских и российских знаменитостей в детстве
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии, в городе Белебей. После войны семья переехала в Москву, закончила с красным дипломом в 1965 году Щепкинское училище и стала работать в Московском ТЮЗе. Активно снималась в кино, дебютировав студенткой в фильме-сказке Александра Роу «Морозко», где сыграла роль «Марфушеньки-душеньки». Снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова. Инна Михайловна отмечена различными наградами — Международной премией имени Станиславского, призом «Хрустальная Турандот», Государственной премией РСФСР в области киноискусства, Государственной премией РФ в области литературы и искусства, премиями «Ника», «Триумф», «ТЭФИ», «Золотой орел», «Кумир» и еще многими другие. Чурикова — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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