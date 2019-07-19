Уроженка Белебея, известная актриса Инна Чурикова получила тяжелую травму упав со сцены
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Народная артистка СССР, уроженка Башкирии, Инна Чурикова получила травму, играя в спектакле. Инцидент произошел накануне на сцене московского театра «Русская песня», сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным ТАСС, общественности о случившемся рассказал кинорежиссер Глеб Панфилов. Как пишет РИА Новости, актриса внезапно упала со сцены в конце второго акта. Зрители помогли Чуриковой подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль прервали.
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