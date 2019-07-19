Полицейские Салавата "накрыли" притон с проститутками организованный в бане

В Салавате сотрудники полиции задержали двух «жриц любви», которые обслуживали посетителей одной из местных саун. Перед законом придется ответить и администратору заведения, которая организовала в бане еще и притон, сообщает сайт Newsbash.ru.





Стражи порядка задержали 23-летнюю девушку и ее 26-летнюю «коллегу». Теперь им грозит административное наказание за занятие проституцией. При этом одна из них уже имела дело с правоохранителями, потому что была замечена в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

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Как сообщила пресс-служба МВД Башкирии, по выявленным фактам идут проверки. Более серьезное наказание грозит 55-летней администраторше сауны. Ее роль в этом грязном бизнесе тянет уже на уголовную статью об организации занятия проституцией. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа размером от 100 до 500 тысяч рублей, принудительных работ или реального лишения свободы на срок до пяти лет.