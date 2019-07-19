В Башкирии на трассе Белорецк-Уфа загорелась фура Volvo

В Башкортостане на 105 км трассы Белорецк — Уфа 18 июля загорелась фура Volvo. Водитель успел покинуть кабину горящего грузовика. Когда пожарные подразделения прибыли к месту пожара, грузовой автомобиль, перевозивший рубероид, был объят огнем, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Фура двигалась из Учалов в Уфу. На тушение выезжал отдельный пост ПС села Инзер с одной автоцистерной, Погибших, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС РБ.

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