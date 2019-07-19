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Авария в Буздякском районе: семья вылетела в кювет на «Хендай Элентра»

Добавлено: 19.07.19
Просмотров: 87
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Буздякский район
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Авария в Буздякском районе: семья вылетела в кювет на «Хендай Элентра»

Вчера, 18 июля, на территории Буздякского района случилось ДТП, которое могло привести к жертвам. На 1359 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск в левый кювет вылетело авто «Хендай Элентра», сообщает сайт Newsbash.ru.

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36-летний водитель обгонял попутный автомобиль, но не справился с управлением. В итоге травмы получили сам водитель, его супруга и три дочки возрастом год, восемь и 15 лет. Всех пострадавших отправили в больницу.
За сутки в Башкортостане зарегистрировано десять аварий с 16 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД республики задержали 30 водителей в нетрезвом виде и зарегистрировали 2300 нарушений ПДД.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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