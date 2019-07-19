Авария в Буздякском районе: семья вылетела в кювет на «Хендай Элентра»
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Вчера, 18 июля, на территории Буздякского района случилось ДТП, которое могло привести к жертвам. На 1359 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск в левый кювет вылетело авто «Хендай Элентра», сообщает сайт Newsbash.ru.
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