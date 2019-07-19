На трассе Уфа-Иглино при совершении обгона перевернулся автомобиль «Вольво» | видео

В момент аварии неподалеку находились спасатели, которые стали свидетелями произошедшего. Мужчина самостоятельно вылез из салона и находился в шоковом состоянии, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, водитель выехал на обгон и врезался в попутную легковушку, которая поворачивала налево. Иномарка начала петлять по обочине на высокой скорости, после чего перевернулась на проезжей части.

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Сработавшие подушки безопасности уберегли водителя от серьезных травм. Преподаватели Учебно-методического центра проезжали рядом и экстренно отреагировали на происшествие: оказали мужчине первую и психологическую помощь.