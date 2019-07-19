На трассе Уфа-Иглино при совершении обгона перевернулся автомобиль «Вольво» | видео
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В момент аварии неподалеку находились спасатели, которые стали свидетелями произошедшего. Мужчина самостоятельно вылез из салона и находился в шоковом состоянии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, водитель выехал на обгон и врезался в попутную легковушку, которая поворачивала налево. Иномарка начала петлять по обочине на высокой скорости, после чего перевернулась на проезжей части.
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