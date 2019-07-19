В Гафурийском районе мужчина-шизофреник жестоко убил собственную мать

В Гафурийском районе республики произошло жестокое убийство. 41-летний мужчина, страдающий шизофренией, жестоко расправился со своей матерью. Трагедия произошла в деревне Дмитриевка, сообщает сайт Newsbash.ru.





Тело 63-летней женщины было найдено 16 июля вечером. На голове погибшей были обнаружены рубленые раны, а на шее - веревка. Оперативники изъяли с места преступления топор.

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Правоохранители задержали сына погибшей. Известно, что 41-летний мужчина проживал вместе с матерью. Он страдал шизофренией и состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает КП-Уфа.Свою вину мужчина отрицать не стал. По данному факту Следком возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.Фото: Интернет.