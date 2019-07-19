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В Гафурийском районе мужчина-шизофреник жестоко убил собственную мать

Добавлено: 19.07.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
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В Гафурийском районе мужчина-шизофреник жестоко убил собственную мать

В Гафурийском районе республики произошло жестокое убийство. 41-летний мужчина, страдающий шизофренией, жестоко расправился со своей матерью. Трагедия произошла в деревне Дмитриевка, сообщает сайт Newsbash.ru.

Тело 63-летней женщины было найдено 16 июля вечером. На голове погибшей были обнаружены рубленые раны, а на шее - веревка. Оперативники изъяли с места преступления топор.

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Правоохранители задержали сына погибшей. Известно, что 41-летний мужчина проживал вместе с матерью. Он страдал шизофренией и состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает КП-Уфа.

Свою вину мужчина отрицать не стал. По данному факту Следком возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.
Фото: Интернет.
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