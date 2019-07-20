На Павловском водохранилище 6 человек получили ожоги от возгорания лодки
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Иглинский отдел следственного управления Следкома Башкирии проводит проверку по факту ЧП на воде, из-за которого 6 человек получили ожоги, сообщает сайт Newsbash.ru.
ЧП произошло вчера на Павловском водохранилище. Трое взрослых и трое детей (3, 9 и 17 лет) катались на катере. В один момент двигатель заглох. Когда его попытались снова завести, загорелись пары бензина. Произошел хлопок. На самом катере пожар не начался, но все, кто был на борту, получили ожоги большей или меньшей степени.
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