Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » На Павловском водохранилище 6 человек получили ожоги от возгорания лодки

На Павловском водохранилище 6 человек получили ожоги от возгорания лодки

Добавлено: 20.07.19
Просмотров: 129
Рубрика: Общество / Происшествия
Комментарии (0)
Загрузка...
На Павловском водохранилище 6 человек получили ожоги от возгорания лодки

Иглинский отдел следственного управления Следкома Башкирии проводит проверку по факту ЧП на воде, из-за которого 6 человек получили ожоги, сообщает сайт Newsbash.ru.

ЧП произошло вчера на Павловском водохранилище. Трое взрослых и трое детей (3, 9 и 17 лет) катались на катере. В один момент двигатель заглох. Когда его попытались снова завести, загорелись пары бензина. Произошел хлопок. На самом катере пожар не начался, но все, кто был на борту, получили ожоги большей или меньшей степени.

В Нуримановском районе водитель «Лады Нива» наехал на лежавшего на проезжей части человека

Читайте также:

В Нуримановском районе водитель «Лады Нива» наехал на лежавшего на проезжей части человека
Сейчас представители Следкома опрашивают очевидцев, стараясь восстановить все события, предшествовавшие возгоранию. Назначен также ряд экспертиз.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Гафурийском районе умер 12-летний мальчик надышавшись парами бензина
Происшествия
В Гафурийском районе умер 12-летний мальчик надышавшись парами бензина
Пожар в Уфе на Рихарда Зорге: погиб 1 человек, трое пострадали
Происшествия
Пожар в Уфе на Рихарда Зорге: погиб 1 человек, трое пострадали
В Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина
Происшествия
В Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина
В Нуримановском районе Башкирии определили лучшего подледного рыбака
Это интересно
В Нуримановском районе Башкирии определили лучшего подледного рыбака
В Ишимбае загорелся дом: эвакуировано 20 человек
Происшествия
В Ишимбае загорелся дом: эвакуировано 20 человек
В Стерлитамаке избили и расстреляли из травмата молодого человека
Происшествия
В Стерлитамаке избили и расстреляли из травмата молодого человека
В Уфе годовалый ребенок обварился кипятком
Общество
В Уфе годовалый ребенок обварился кипятком
В Башкирии мужчина, пытаясь потушить полыхающий дом, получил серьезные ожоги
Общество / Происшествия
В Башкирии мужчина, пытаясь потушить полыхающий дом, получил серьезные ожоги
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: