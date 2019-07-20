В Ишимбае на 9-летнюю девочку упал турник

Несчастный случай произошел в одном из ишимбайских дворов 17 июля. Во время прогулки на девятилетнюю девочку упал турник – школьница очутилась в больнице, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Металлическая конструкция рухнула ребенку на голову. Маленькую пострадавшую отправили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Правоохранителям предстоит изучить документацию из управляющей компании и дать оценку работе ее сотрудников. Тяжесть вреда здоровью девочки врачи установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.