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В Ишимбае на 9-летнюю девочку упал турник

Добавлено: 20.07.19
Просмотров: 116
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбае на 9-летнюю девочку упал турник

Несчастный случай произошел в одном из ишимбайских дворов 17 июля. Во время прогулки на девятилетнюю девочку упал турник – школьница очутилась в больнице, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Металлическая конструкция рухнула ребенку на голову. Маленькую пострадавшую отправили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Правоохранителям предстоит изучить документацию из управляющей компании и дать оценку работе ее сотрудников. Тяжесть вреда здоровью девочки врачи установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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