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В Давлеканово двое мужчин после застолья изнасиловали женщину пригрозив ей ножом

Добавлено: 20.07.19
Просмотров: 87
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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В Давлеканово двое мужчин после застолья изнасиловали женщину пригрозив ей ножом

Два жителя Давлеканово изнасиловали 34-летнюю знакомую, которая пришла к ним в гости, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне днем. По предварительным данным, мужчины распивали спиртные напитки у себя на квартире — вскоре к ним присоединилась знакомая. Спустя несколько часов женщина обратилась в правоохранительные органы — она сообщила, что мужчины изнасиловали ее, пригрозив ножом.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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