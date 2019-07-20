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В Бурзянском районе зафиксировали массовую гибель пчел

Добавлено: 20.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бурзянский район
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В Бурзянском районе зафиксировали массовую гибель пчел

Массовая гибель пчел теперь зафиксирована и в Бурзянском районе, специалисты полагают, что причиной могли стать отравление, болезни и охотящиеся медведи. Как сообщает директор госзаповедника «Шульган-Таш» Михаил Косарев, в связи с этим ожидается снижение объема сборов липового меда.

Сотрудники обнаружили, что на дальней пасеке заповедника погибли трутни и молодые пчелы. Точная причина их смерти пока не установлена, сообщает сайт Newsbash.ru.

Массовая гибель пчел в Башкирии обнаружилась в 7 районах республики

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Предположение о медведях возникло, поскольку сейчас запрещен отстрел этих животных, что привело к увеличению их численности. По словам Михаила Косарева, отпугивание медведей не дает результатов, потому что они быстро привыкают к электропастуху и, как следствие, за полтора месяца успевают разорить две трети бортей.

Ранее массовая гибель пчел фиксировалась в семи районах Башкирии. Возможной причиной смерти насекомых являются химические средства защиты растений. По разным оценкам, количество погибших пчел составляет около 0,6 процента от общего числа.

После активисты ОНФ обратились в природоохранную прокуратуру и региональное управление Россельхознадзора с просьбой взять на контроль ситуацию. Общественники заявили, что в республике также зафиксированы факты падежа мелких млекопитающих и птиц, которые питаются мертвыми и зараженными пчелами. Это является серьезным ущербом для экосистемы. 

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