В селе Мишкино утонул 26-летний мужчина
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Госкомитет РБ по ЧС сообщает об участившихся случаях гибели на воде в связи с наступившими выходными. Сегодня в селе Мишкино из воды вытащили тело 26-летнего мужчины, сообщает сайт Newsbash.ru.
Два смертельных случая произошли накануне. В частности, на реке Буй вблизи деревни Татарская Янаульского района утонул 46-летний мужчина. В тот же день из Белой в районе деревни Курмантау Гафурийского района извлекли труп 41-летнего местного жителя.
«Во всех заявках указана одна формулировка – «утонул при очевидных обстоятельствах». Это значит, что в большинстве случаев люди погибают на необорудованном пляже, находясь в нетрезвом состоянии», - говорится в комментарии ведомства.
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