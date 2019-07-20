Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В селе Мишкино утонул 26-летний мужчина

В селе Мишкино утонул 26-летний мужчина

Добавлено: 20.07.19
Просмотров: 124
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мишкинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В селе Мишкино утонул 26-летний мужчина

Госкомитет РБ по ЧС сообщает об участившихся случаях гибели на воде в связи с наступившими выходными. Сегодня в селе Мишкино из воды вытащили тело 26-летнего мужчины, сообщает сайт Newsbash.ru.

Два смертельных случая произошли накануне. В частности, на реке Буй вблизи деревни Татарская Янаульского района утонул 46-летний мужчина. В тот же день из Белой в районе деревни Курмантау Гафурийского района извлекли труп 41-летнего местного жителя.

Жительница Мишкинского района накопила долгов на сумму более 800 тыс. рублей

Читайте также:

Жительница Мишкинского района накопила долгов на сумму более 800 тыс. рублей

«Во всех заявках указана одна формулировка – «утонул при очевидных обстоятельствах». Это значит, что в большинстве случаев люди погибают на необорудованном пляже, находясь в нетрезвом состоянии», - говорится в комментарии ведомства.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Пропавший в Чишминском районе 7-летний Аскар Гарипов найден в реке
Происшествия
Пропавший в Чишминском районе 7-летний Аскар Гарипов найден в реке
В Туймазинском районе на пруду деревни Каин-Елга утонул выпускник
Происшествия
В Туймазинском районе на пруду деревни Каин-Елга утонул выпускник
В Салавате в озере возле поселка Желанный утонул мужчина
Происшествия
В Салавате в озере возле поселка Желанный утонул мужчина
В Бурзянском районе в реке утонул 7-летний ребенок
Происшествия
В Бурзянском районе в реке утонул 7-летний ребенок
В Мишкинском районе утонул мужчина
Происшествия
В Мишкинском районе утонул мужчина
В Илишевском районе утонул человек
Происшествия
В Илишевском районе утонул человек
В Нефтекамске утонул школьник, прыгнув с железного моста
Происшествия
В Нефтекамске утонул школьник, прыгнув с железного моста
В Башкирии нашли ребенка, которого несколько дней назад унесло течением
Общество
В Башкирии нашли ребенка, которого несколько дней назад унесло течением
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: