ДТП в Кармаскалинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода

Сегодня около часа ночи в Кармаскалинском районе Башкирии на 1 км автодороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма неизвестный водитель сбил 29-летнего уфимца и скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончался на месте, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по республике, сообщает сайт Newsbash.ru.





Госавтоинспекция просит очевидцев смертельного ДТП сообщить в полицию любую имеющуюся информацию.

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