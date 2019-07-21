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ДТП в Кармаскалинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода

Добавлено: 21.07.19
Просмотров: 130
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
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ДТП в Кармаскалинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода

Сегодня около часа ночи в Кармаскалинском районе Башкирии на 1 км автодороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма неизвестный водитель сбил 29-летнего уфимца и скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончался на месте, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по республике, сообщает сайт Newsbash.ru.

Госавтоинспекция просит очевидцев смертельного ДТП сообщить в полицию любую имеющуюся информацию.

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Утром 20 июля в Миякинском районе республики на 18 км автодороги Киргиз-Мияки-Арсланово-Стерлибашево другой водитель совершил наезд на двух дорожных рабочих, занимающихся покраской нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель с места аварии также скрылся.

Дорожные рабочие с травмами госпитализированы. В ходе розыскных мероприятий водителя нашли и задержали в лесопосадке, в 12 километрах от места ДТП. Им оказался 29-летний местный житель. Выяснилось, что он управлял ВАЗ-2115 в состоянии алкогольного опьянения. Ведется разбирательство.

Всего на дорогах республики 20 июля зарегистрировано 14 дорожных аварий, в которых один человек погиб, 15 получили травмы.
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