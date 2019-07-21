Авария в Туймазинском районе: около села Карамалы-Губеево столкнулись Hyundai Accent и ВАЗ-2110

Сегодня, 21 июля, на трассе Туймазы — Белебей около села Карамалы-Губеево столкнулись Hyundai Accent и ВАЗ-2110. Водитель иномарки и пассажир отечественной легковушки скончались на месте аварии, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Автомобили двигались во встречном направлении. Супруга водителя иномарки и двое их детей доставлены в больницу для осмотра, — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД РБ.

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Обстоятельства ДТП, а также состояние людей, попавших в аварию, сейчас уточняется. В причинах ДТП еще предстоит разобраться специалистам.