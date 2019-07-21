ДТП под Уфой: в деревне Николаевка водитель ВАЗ-2110 вылетел с моста у которого не было пролета

Серьезное ДТП произошло сегодня, 21 июля, в деревне Николаевка Уфимского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не заметил, что старый мост находится на ремонте и у него нет одного пролета, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Автовладелец съехал с дороги на насыпь под мостом с высоты двух метров. В результате ДТП травмированы 4 человека, в том числе 3 детей.