ДТП под Уфой: в деревне Николаевка водитель ВАЗ-2110 вылетел с моста у которого не было пролета
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Серьезное ДТП произошло сегодня, 21 июля, в деревне Николаевка Уфимского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не заметил, что старый мост находится на ремонте и у него нет одного пролета, сообщает сайт Newsbash.ru.
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