Авария в Белебеевском районе: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и «Хендай Солярис», погиб водитель, двое детей в больнице
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В республиканском ГИБДД сообщили, что накануне в Башкирии произошла смертельная авария, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Известно, что в результате аварии на месте происшествия погиб 52-летний водитель отечественного автомобиля, а также госпитализированы 6-летний мальчик и 4-летняя девочка.
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