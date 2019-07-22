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Авария в Белебеевском районе: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и «Хендай Солярис», погиб водитель, двое детей в больнице

Добавлено: 22.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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Авария в Белебеевском районе: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и «Хендай Солярис», погиб водитель, двое детей в больнице

В республиканском ГИБДД сообщили, что накануне в Башкирии произошла смертельная авария, сообщает сайт Newsbash.ru.

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ДТП зафиксировано в Белебеевском районе на восьмом километре автодороги Белебей-Старосеменкино- Канлы-Туркеево. Столкновение произошло между встречными автомобилями ВАЗ-2110 и «Хендай Солярис», передает дорожная полиция.

Известно, что в результате аварии на месте происшествия погиб 52-летний водитель отечественного автомобиля, а также госпитализированы 6-летний мальчик и 4-летняя девочка.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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