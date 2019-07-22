Группу ВКонтакте «Фонд Луизы Хайруллиной», который собирал пожертвования, заблокировали
Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала группу помощи Луизе Хайруллиной. При входе в группу висит объявление о подозрительном сборе на благотворительные нужды. Ранее Марат Хайруллин рассказал, что его поездка на шоу «Пусть говорят» была инициирована адвокатами супруги, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сбор денег закончился: представители социальной сети «ВКонтакте» заблокировали фонд помощи Луизе Хайруллиной. Ранее администраторы потребовали у создателей группы документы, подтверждающие сбор средств. Группу «Фонд Луизы Хайруллиной» ее защитники создали сразу после ее задержания. В ней предполагался сбор средств на возмещение ущерба банку. Деньги на счет пошли, но после участия мужа женщины - Марата Хайруллина - в программе «Пусть говорят» башкирских Бонни и Клайда выставили на смех.
Марат Хайруллин даже поехал на передачу «Пусть говорят», в которой попросил жителей страны помочь его семье деньгами. Адвокаты Луизы открыли счет для сбора средств. Казалось, им никто не поверит, но понемногу счет стал пополняться. Все бы так и шло, если бы Марат не рассказал правду: озвучить эту версию и поехать на «Пусть говорят» его вынудила защита Луизы. Он отметил, что на самом деле не знает, где находятся похищенные деньги.
Марат Хайруллин: