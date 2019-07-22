Группу ВКонтакте «Фонд Луизы Хайруллиной», который собирал пожертвования, заблокировали

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала группу помощи Луизе Хайруллиной. При входе в группу висит объявление о подозрительном сборе на благотворительные нужды. Ранее Марат Хайруллин рассказал, что его поездка на шоу «Пусть говорят» была инициирована адвокатами супруги, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сбор денег закончился: представители социальной сети «ВКонтакте» заблокировали фонд помощи Луизе Хайруллиной. Ранее администраторы потребовали у создателей группы документы, подтверждающие сбор средств. Группу «Фонд Луизы Хайруллиной» ее защитники создали сразу после ее задержания. В ней предполагался сбор средств на возмещение ущерба банку. Деньги на счет пошли, но после участия мужа женщины - Марата Хайруллина - в программе «Пусть говорят» башкирских Бонни и Клайда выставили на смех.

Напомним, 27 мая по версии следствия Луиза Хайруллина вынесла из банка, в котором работала, около 25 миллионов рублей и исчезла вместе с мужем и детьми. Их найдут спустя 38 дней в Казани. Луиза будет молчать, а Марат расскажет историю о своей игромании, о том, что сам лично просил Луизу воровать деньги из банка на протяжении полутора лет. Эта версия сразу разобьется о суровую реальность: проверки в банке идут довольно часто, исчезновение денег заметили бы максимум через пару месяцев.Марат Хайруллин даже поехал на передачу «Пусть говорят», в которой попросил жителей страны помочь его семье деньгами. Адвокаты Луизы открыли счет для сбора средств. Казалось, им никто не поверит, но понемногу счет стал пополняться. Все бы так и шло, если бы Марат не рассказал правду: озвучить эту версию и поехать на «Пусть говорят» его вынудила защита Луизы. Он отметил, что на самом деле не знает, где находятся похищенные деньги.

Марат Хайруллин:

На эту передачу я приехал под давлением лиц, осуществляющих защиту моей жены. Они ввели меня в заблуждение и не объяснили мне правовых последствий этой передачи. Все, что я говорил, было с их слов.

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После этого признания группа поддержки была заблокирована социальной сетью.