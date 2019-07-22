Под Уфой в районе Подымалово грузовик протаранил мост
Комментарии (0)
Загрузка...
Сегодня, 22 июля, в социальных сетях появилось видео, как многотонный грузовик MAN не рассчитал свои габариты и врезался в мост вблизи населенного пункта Подымалово, сообщает сайт Newsbash.ru.
Курьезный момент попал на видео проезжающего мимо автолюбителя. Он до последнего пытался предупредить водителя грузовика из салона своего автомобиля, но тот его так и не услышал.
Читайте также:ДТП под Уфой: в деревне Николаевка водитель ВАЗ-2110 вылетел с моста у которого не было пролета
— Сейчас молодняк последние лет десять на этих двадцатитонниках ездят, так сказать, точнее рысачат, как на легковушках. В советское время на такие аппараты допускались только водители-профессионалы, со стажем, и в правах стояла отметка «водитель первого класса». А сейчас все не так, — делятся своим мнением пользователи
Читайте также
Происшествия
ДТП под Уфой: в деревне Николаевка водитель ВАЗ-2110 вылетел с моста у которого не было пролета
Происшествия
В Стерлитамакском районе фура протащила 2 км врезавшуюся в нее легковушку
Происшествия
В Архангельском районе буксируемый грузовик врезался во встречную легковушку
Политика
В Башкирии отремонтируют мост на границе Башкирии и Татарстана
Происшествия
В Белорецком районе легковушка лоб в лоб протаранила грузовик
Общество
В Уфе водитель погиб под колесами собственного грузовика
Происшествия
В Дюртюлинском районе по вине лихача погиб водитель
Общество
Уфимские школьники сняли клип в поддержку курсантов из Ульяновска