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Под Уфой в районе Подымалово грузовик протаранил мост

Добавлено: 22.07.19
Просмотров: 26
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Под Уфой в районе Подымалово грузовик протаранил мост

Сегодня, 22 июля, в социальных сетях появилось видео, как многотонный грузовик MAN не рассчитал свои габариты и врезался в мост вблизи населенного пункта Подымалово, сообщает сайт Newsbash.ru.

Курьезный момент попал на видео проезжающего мимо автолюбителя. Он до последнего пытался предупредить водителя грузовика из салона своего автомобиля, но тот его так и не услышал.

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— Сейчас молодняк последние лет десять на этих двадцатитонниках ездят, так сказать, точнее рысачат, как на легковушках. В советское время на такие аппараты допускались только водители-профессионалы, со стажем, и в правах стояла отметка «водитель первого класса». А сейчас все не так, — делятся своим мнением пользователи
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