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Подробности убийства Оксаны Волковой в Бирском районе

Добавлено: 22.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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Подробности убийства Оксаны Волковой в Бирском районе

В Башкирии в поле нашли тело женщины, которая пропала в начале июля. Мать шестерых детей задушил бывший муж. После убийства злоумышленник вырыл трактором яму я закопал тело экс-супруги. Конфликт произошел из-за того, что женщина требовала выплаты алиментов, сообщает СКР по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел в одном из сел Бирского района. Брат женщины обратился в полицию: сестра ушла из дома и не выходила на связь, в то время как дома ее ждали четверо малолетних детей. Женщина должна была доехать до больницы в Уфу, но так и не появилась в медучреждении. Тело погибшей нашли на трассе Бирск-Уфа, недалеко от дороги.

В Бирском районе в овраге нашли тело пропавшей Оксаны Волковой

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Правоохранители вышли на след убийцы по следам трактора, оставленным на месте преступления.
«Накануне исчезновения, узнав, что женщина собралась в Уфу, мужчина отправился за ней, догнал на автодороге, ведущий от села Калинники в сторону остановки автобуса, и задушил в лесопосадке. На следующий день он вернулся туда на тракторе, вырыл яму и закопал тело убитой», — рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Выяснилось, что мужчина подрабатывал на тракторе. В ходе беседы со следователями, злоумышленник сознался в содеянном. Он решил убить жену из-за того, что та требовала от него выплаты алиментов на двух общих детей и грозилась лишить отца родительских прав.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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