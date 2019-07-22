В Благовещенске водитель удирая от погони, вылетел в кювет несколько раз перевернувшись
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В Башкирии водитель, уходя от погони, пять раз перевернулся в кювете. Момент аварии зафиксировала видеокамера, сообщает сайт Newsbash.ru.
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ДТП произошло около стелы на въезде в Благовещенск. На большой скорости водитель не справился с управлением и, чтоб уйти от лобового столкновения, вырулил в кювет.
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