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В Благовещенске водитель удирая от погони, вылетел в кювет несколько раз перевернувшись

Добавлено: 22.07.19
Просмотров: 105
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенске водитель удирая от погони, вылетел в кювет несколько раз перевернувшись

В Башкирии водитель, уходя от погони, пять раз перевернулся в кювете. Момент аварии зафиксировала видеокамера, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель и его пассажир были пьяны. Несмотря на серьезные повреждения машины, людям удалось выжить. Один из мужчин отделался лишь царапинами, второму повезло меньше – пострадавший вылетел в окно, с травмами его доставили в реанимацию.

ДТП произошло около стелы на въезде в Благовещенск. На большой скорости водитель не справился с управлением и, чтоб уйти от лобового столкновения, вырулил в кювет.
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