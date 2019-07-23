В Буздякском районе неизвестные до полусмерти избили ветерана Афганской войны
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В минувшую пятницу, 19 июля, около 8 часов вечера в селе Восточное Буздякского района неизвестные избили 57-летнего ветерана Афганской войны. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили родственники мужчины, сообщает сайт Newsbash.ru.
Инцидент произошел в придорожном кафе. Со слов близких ветерана, четверо мужчин вошли в здание и сразу принялись избивать пострадавшего: оглушили его, а потом сломали руку и ноги. Конфликта перед происшествием не было, поэтому родственники полагают, что причиной могла стать зависть – мужчина является уважаемым человеком.
«В настоящее время полиция ведет розыск подозреваемых. Заведено уголовное дело по факту разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ), - сообщили в региональном МВД.
Также родственники и полиция ищут водителей-очевидцев, которые могли бы предоставить записи с видеорегистраторов.
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