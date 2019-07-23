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В Шаранском районе девушку в лицо укусил крупный паук

Добавлено: 23.07.19
Просмотров: 136
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Шаранский район
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В Шаранском районе девушку в лицо укусил крупный паук

В последнее время в Башкирии наблюдается нашествие пауков. Так, недалеко от села Шаран паук укусил проходящую мимо девушку за лицо. Она сфотографировала насекомое и выложила фотографию в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru

Девушка рассказала, что гуляла по лесу рядом с селом и наткнулась на большого паука. Она попыталась пройти сквозь сплетенную им паутину, однако пауку это не понравилась, и он укусил ее за лицо.

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Девушка:
Что за арахнид? Он меня вчера цапнул за лицо, когда я пропахала его паутину. 
Судя по фотографии, установить его вид довольно-таки сложно. Стоит отметить, что он ярко-желтого оттенка. Подобных арахнидов довольно часто встречают и другие жители.

Комментатор:
Вчера точно такой же заполз к нам в машину, когда мы в лес ездили. 
Напомним, похожий случай произошел в Давлеканово. Он обнаружил у себя дома ярко-желтого паука крупных размеров. Вскоре насекомое укусило мужчину. Местные жители уверяли, что в городе таких пауков развелось довольно-таки много.
Фото: Соцсети.
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