В Шаранском районе девушку в лицо укусил крупный паук

В последнее время в Башкирии наблюдается нашествие пауков. Так, недалеко от села Шаран паук укусил проходящую мимо девушку за лицо. Она сфотографировала насекомое и выложила фотографию в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru





Девушка рассказала, что гуляла по лесу рядом с селом и наткнулась на большого паука. Она попыталась пройти сквозь сплетенную им паутину, однако пауку это не понравилась, и он укусил ее за лицо.

Что за арахнид? Он меня вчера цапнул за лицо, когда я пропахала его паутину.

Вчера точно такой же заполз к нам в машину, когда мы в лес ездили.

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Судя по фотографии, установить его вид довольно-таки сложно. Стоит отметить, что он ярко-желтого оттенка. Подобных арахнидов довольно часто встречают и другие жители.Напомним, похожий случай произошел в Давлеканово. Он обнаружил у себя дома ярко-желтого паука крупных размеров. Вскоре насекомое укусило мужчину. Местные жители уверяли, что в городе таких пауков развелось довольно-таки много.Фото: Соцсети.