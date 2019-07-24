Авария в Чишминском районе: на трассе Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки столкнулись три авто
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Утром 23 июля на третьем километре дороги Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки в Чишминском районе произошла серьезная авария с участием двух иномарок и грузовика, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сначала в столкновении сошлись встречные «Рено Логан» и «Тойота Платц». После удара последняя оказалась в кювете, а «Логан» по касательной столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Травмы в аварии получили два человека: 35-летняя водительница «Рено» и ее пассажирка.
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