Авария в Чишминском районе: на трассе Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки столкнулись три авто

Утром 23 июля на третьем километре дороги Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки в Чишминском районе произошла серьезная авария с участием двух иномарок и грузовика, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сначала в столкновении сошлись встречные «Рено Логан» и «Тойота Платц». После удара последняя оказалась в кювете, а «Логан» по касательной столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Травмы в аварии получили два человека: 35-летняя водительница «Рено» и ее пассажирка.

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Всего за минувшие сутки на территории Башкортостана зафиксировано 13 аварий с одним погибшим и 19 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали 29 нетрезвых водителей и пресекли 2300 нарушений правил дорожного движения.