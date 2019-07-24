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Авария в Чишминском районе: на трассе Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки столкнулись три авто

Добавлено: 24.07.19
Просмотров: 98
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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Авария в Чишминском районе: на трассе Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки столкнулись три авто

Утром 23 июля на третьем километре дороги Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки в Чишминском районе произошла серьезная авария с участием двух иномарок и грузовика, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сначала в столкновении сошлись встречные «Рено Логан» и «Тойота Платц». После удара последняя оказалась в кювете, а «Логан» по касательной столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Травмы в аварии получили два человека: 35-летняя водительница «Рено» и ее пассажирка.

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Всего за минувшие сутки на территории Башкортостана зафиксировано 13 аварий с одним погибшим и 19 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали 29 нетрезвых водителей и пресекли 2300 нарушений правил дорожного движения.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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