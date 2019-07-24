В Баймакском районе мужчина жестоко избил собственную мать скалкой

В Башкирии сотрудники полиции задержали 42-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своей матери. Сейчас женщина находится в больнице, сообщает сайт Newsbash.ru.





Несколько дней назад в отдел полиции Баймакского района поступил звонок от местной жительницы. Сквозь слезы женщина попросила помощи у силовиков. Она пояснила, что ее родной брат напал на свою мать.

В ходе допроса выяснилось, что у задержанного произошел конфликт с родной матерью. Рядом лежала скалка, мужчина схватил ее и начал избивать пенсионерку. По итогу у женщины сломана нога, зафиксированы гематомы по всему телу.

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По прибытию на место происшествия полицейские задержали 42-летнего мужчину. У его 69-летней матери была сломана нога, помимо этого имелись все признаки жестокого избиения. Пострадавшую женщину на скорой увезли в больницу, а ее сына доставили в отдел полиции.