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В Баймакском районе мужчина жестоко избил собственную мать скалкой

Добавлено: 24.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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В Баймакском районе мужчина жестоко избил собственную мать скалкой

В Башкирии сотрудники полиции задержали 42-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своей матери. Сейчас женщина находится в больнице, сообщает сайт Newsbash.ru.

Несколько дней назад в отдел полиции Баймакского района поступил звонок от местной жительницы. Сквозь слезы женщина попросила помощи у силовиков. Она пояснила, что ее родной брат напал на свою мать.

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По прибытию на место происшествия полицейские задержали 42-летнего мужчину. У его 69-летней матери была сломана нога, помимо этого имелись все признаки жестокого избиения. Пострадавшую женщину на скорой увезли в больницу, а ее сына доставили в отдел полиции.

Источник в правоохранительных органах:
В ходе допроса выяснилось, что у задержанного произошел конфликт с родной матерью. Рядом лежала скалка, мужчина схватил ее и начал избивать пенсионерку. По итогу у женщины сломана нога, зафиксированы гематомы по всему телу.
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