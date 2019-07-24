В Уфе появилась последовательница Луизы Хайруллиной: кассир вынесла из банка 6,5 млн рублей

В Уфе 39-летнюю кассира банка подозревают в хищении 6,5 миллиона рублей. Женщина выносила деньги в течение месяца. Недостачу обнаружили в ходе ревизии, сообщает сайт Newsbash.ru.





Последний миллион кассир забрала накануне ревизии. Сейчас подозреваемая находится в отделе полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в конце мая всю страну потрясла новость о хищении из банка в Салавате более 25 миллионов рублей. Подозреваемая – старший кассир учреждения Луиза Хайруллина – пустилась в бега вместе с мужем и двумя детьми. Чету найдут меньше чем через месяц на съемной квартире в Казани. Луиза отправится в СИЗО, а её муж – в студию «Пусть говорят», где признается в игромании, расскажет, что якобы проиграл миллионы и даже попытается организовать сбор денег в пользу супруги.

Позже Марат Хайруллин заявит, что признание на всю страну делал под давлением адвоката Луизы, и о местонахождении похищенных миллионов ничего не знает. Сейчас глава семьи находится под домашним арестом, а его жена – в одиночной камере следственного изолятора. Расследование дела о многомиллионном хищении продолжается.

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