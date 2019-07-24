В Уфе появилась последовательница Луизы Хайруллиной: кассир вынесла из банка 6,5 млн рублей
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В Уфе 39-летнюю кассира банка подозревают в хищении 6,5 миллиона рублей. Женщина выносила деньги в течение месяца. Недостачу обнаружили в ходе ревизии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Последний миллион кассир забрала накануне ревизии. Сейчас подозреваемая находится в отделе полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Позже Марат Хайруллин заявит, что признание на всю страну делал под давлением адвоката Луизы, и о местонахождении похищенных миллионов ничего не знает. Сейчас глава семьи находится под домашним арестом, а его жена – в одиночной камере следственного изолятора. Расследование дела о многомиллионном хищении продолжается.
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