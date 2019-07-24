Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе появилась последовательница Луизы Хайруллиной: кассир вынесла из банка 6,5 млн рублей

В Уфе появилась последовательница Луизы Хайруллиной: кассир вынесла из банка 6,5 млн рублей

Добавлено: 24.07.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе появилась последовательница Луизы Хайруллиной: кассир вынесла из банка 6,5 млн рублей

В Уфе 39-летнюю кассира банка подозревают в хищении 6,5 миллиона рублей. Женщина выносила деньги в течение месяца. Недостачу обнаружили в ходе ревизии, сообщает сайт Newsbash.ru.

Последний миллион кассир забрала накануне ревизии. Сейчас подозреваемая находится в отделе полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Муж Луизы Марат Хайруллин пытался заработать на местных СМИ

Читайте также:

Муж Луизы Марат Хайруллин пытался заработать на местных СМИ
Напомним, в конце мая всю страну потрясла новость о хищении из банка в Салавате более 25 миллионов рублей. Подозреваемая – старший кассир учреждения Луиза Хайруллина – пустилась в бега вместе с мужем и двумя детьми. Чету найдут меньше чем через месяц на съемной квартире в Казани. Луиза отправится в СИЗО, а её муж – в студию «Пусть говорят», где признается в игромании, расскажет, что якобы проиграл миллионы и даже попытается организовать сбор денег в пользу супруги.

Позже Марат Хайруллин заявит, что признание на всю страну делал под давлением адвоката Луизы, и о местонахождении похищенных миллионов ничего не знает. Сейчас глава семьи находится под домашним арестом, а его жена – в одиночной камере следственного изолятора. Расследование дела о многомиллионном хищении продолжается.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Муж Луизы Марат Хайруллин пытался заработать на местных СМИ
Общество
Муж Луизы Марат Хайруллин пытался заработать на местных СМИ
Группу ВКонтакте «Фонд Луизы Хайруллиной», который собирал пожертвования, заблокировали
Происшествия
Группу ВКонтакте «Фонд Луизы Хайруллиной», который собирал пожертвования, заблокировали
Муж Луизы Хайруллиной Марат перестал выходить на связь
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной Марат перестал выходить на связь
Марат и Луиза Хайруллины раскритиковали родственников за участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Происшествия
Марат и Луиза Хайруллины раскритиковали родственников за участие в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Кассир Луиза Хайруллина не призналась, где находятся похищенные деньги
Происшествия
Кассир Луиза Хайруллина не призналась, где находятся похищенные деньги
В домах близких родственников кассира Луизы Хайруллиной прошли обыски
Происшествия
В домах близких родственников кассира Луизы Хайруллиной прошли обыски
Шансы найти кассиршу Луизу Хайруллину ограбившую банк стремятся к нулю: мнение детективов
Происшествия
Шансы найти кассиршу Луизу Хайруллину ограбившую банк стремятся к нулю: мнение детективов
Появились факты того, что Луиза Хайруллина заранее планировала похищение 23 млн рублей
Происшествия
Появились факты того, что Луиза Хайруллина заранее планировала похищение 23 млн рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: