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В Татышлинском районе мужчина убил жену и спрятал тело в погребе дома, тело обнаружил 15-летний сын

Добавлено: 24.07.19
Просмотров: 49
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Татышлинский район
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В Татышлинском районе мужчина убил жену и спрятал тело в погребе дома, тело обнаружил 15-летний сын

В МВД по Башкирии сообщили, что в селе Верхнебалтачево Татышлинского района 15-летний мальчик обнаружил в погребе дома тело своей 36-летней матери. В отношении 33-летнего сельчанина, который является отцом ребенка, возбуждено уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ), сообщает сайт Newsbash.ru.

Предварительно полицейские установили, что подросток заметил пропажу своей матери, когда проснулся. Отец заверил его, что она ушла по делам, но ребенок ему не поверил.

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В результате он обнаружил ее тело в погребе без признаков жизни.  Напугавшись, парень вывел своего младшего брата из дома и побежал к соседям, после чего вернулся обратно и запер отца дома. Однако мужчина выбрался в окно и скрылся.

Подозреваемого задержали в тот же день, он сообщил, что причиной убийства стала ревность и алкоголь.
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