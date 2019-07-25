В Бирске в реке Белой утонул 39-летний мужчина
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Очередной несчастный случай на воде произошел в Башкирии вчера, 24 июля. В Бирске в реке Белой утонул 39-летний местный житель, сообщает сайт Newsbash.ru.
Жителей Башкирии просят соблюдать основные правила безопасности во время купания.
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