В Бирске в реке Белой утонул 39-летний мужчина

Очередной несчастный случай на воде произошел в Башкирии вчера, 24 июля. В Бирске в реке Белой утонул 39-летний местный житель, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, мужчина отдыхал на пляже вместе со своей семьей. Известно, что водоем был необорудованным для купания. О произошедшем рассказали очевидцы, но спасти горожанина он не сумели. На место трагедии прибыли спасатели, которые вытащили тело погибшего.Жителей Башкирии просят соблюдать основные правила безопасности во время купания.