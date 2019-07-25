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В Бирске в реке Белой утонул 39-летний мужчина

Добавлено: 25.07.19
Просмотров: 74
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирске в реке Белой утонул 39-летний мужчина

Очередной несчастный случай на воде произошел в Башкирии вчера, 24 июля. В Бирске в реке Белой утонул 39-летний местный житель, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, мужчина отдыхал на пляже вместе со своей семьей. Известно, что водоем был необорудованным для купания. О произошедшем рассказали очевидцы, но спасти горожанина он не сумели. На место трагедии прибыли спасатели, которые вытащили тело погибшего.

Жителей Башкирии просят соблюдать основные правила безопасности во время купания.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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