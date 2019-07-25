Пожар в Калтасинском районе: в деревне Большой Кельтей сгорели двое мужчин
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Ночью 24 июля в деревне Большой Кельтей Калтасинского района Башкирии произошел пожар, сообщает сайт Newsbash.ru.
К месту вызова направлены две единицы техники и шесть человек личного состава ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» и ФКУ «5 отряд ФПС ГПС по Республике Башкортостан» (договорной). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение бревенчатого жилого дома. На тушение подано 3 ствола РСК-50. Пожар локализован на площади 35 квадратных метров в 23:49, открытое горение ликвидировано в 23:59.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
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