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Пожар в Калтасинском районе: в деревне Большой Кельтей сгорели двое мужчин

Добавлено: 25.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Калтасинский район
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Пожар в Калтасинском районе: в деревне Большой Кельтей сгорели двое мужчин

Ночью 24 июля в деревне Большой Кельтей Калтасинского района Башкирии произошел пожар, сообщает сайт Newsbash.ru.

К месту вызова направлены две единицы техники и шесть человек личного состава ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ» и ФКУ «5 отряд ФПС ГПС по Республике Башкортостан» (договорной). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение бревенчатого жилого дома. На тушение подано 3 ствола РСК-50. Пожар локализован на площади 35 квадратных метров в 23:49, открытое горение ликвидировано в 23:59.

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К сожалению, в ходе тушения и разбора конструкций на месте пожара обнаружены двое погибших мужчин, 1972 и 1977 годов рождения, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
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