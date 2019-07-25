В Иглинском районе обнаружили труп мужчины в грузовике Вольво

В региональном ГИБДД сообщают, что накануне в Иглинском районе на 1516 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск был обнаружен труп мужчины в съехавшем с дороги грузовике «Вольво», сообщает сайт Newsbash.ru.



«В кабине обнаружен водитель, 53-летний житель Томской области, без признаков жизни», – отмечают ГИБДД. Предварительно установлено, что причиной смерти мог стать сердечный приступ. Известно, что у погибшего был установлен кардиостимулятор.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В настоящий момент начато разбирательство, устанавливаются все причины произошедшего.