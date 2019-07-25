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Кассирша из Уфы укравшая из банка "Открытие" 6,5 млн рублей мечтала стать моделью

Добавлено: 25.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Кассирша из Уфы укравшая из банка "Открытие" 6,5 млн рублей мечтала стать моделью

Настоящим шоком для жителей республики стало внезапное ограбление в Уфе. На этот раз пострадал один из офисов банка "Открытие". Кассир отделения смогла вынести частями более 6 миллионов рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Ее уже называют второй Луизой Хайруллиной. Женщина, словно ее салаватская коллега, выносила деньги из банка по частям на протяжении месяца. Правда, история Луизы Хайруллиной сыграла в данном случае с ней злую шутку: после скандального ограбления во всех банках начались внезапные проверки, ведь именно так, по частям, кассирша из Салавата и вынесла из "Россельхозбанка" 25 миллионов рублей. Именно так и попалась уфимская кассирша.

Стала известна личность кассира, похитившей из банка "Открытие" в Уфе 6,5 миллионов рублей

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После проверки в банке обнаружили отсутствие денег. Подозрение сразу же пало на задержанную, найти ее не составило труда. Уже спустя некоторое время она сидела на допросе у следователей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Кассирше с 20-летним стажем работы грозит 10 лет тюрьмы.

Женщина вела активную жизнь. Так, например, совсем недавно она принимала участие в фэшн-показах "Дни красоты в Уфе". Одновременно с этим она изучала основы дефиле. Знакомые женщины говорят: постигать модельный бизнес ей очень нравилось. Однако, по всей видимости, что-то в итоге пошло не так. По некоторым данным, на преступление кассиршу могла подговорить ее подруга. Правда, на данный момент это всего лишь одна из версий.

Психологи не исключают, что именно безнаказанность салаватского кассира, а также поддержка общественности и подтолкнули сотрудницу уже уфимского банка пойти на преступление.

Евгения Лялина, психолог:

Я думаю, что вот этот резонанс действительно мог и других тоже сподвигнуть: «А почему я не могу?» Очевидно, что общество не осудило преступление, которое было совершено сотрудником банка до – наоборот, ее поддерживали, говорили: «Беги, Луиза, беги». Я думаю, что это не одного человека могло вдохновить.
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