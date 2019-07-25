В Туймазах, во время ремонта здания, на крышу школы № 5 рухнул кран
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Ремонтные работы школы № 5 в городе Туймазы пошли не совсем по плану. В ходе реконструкции на крышу учебного заведения рухнул строительный кран, сообщает сайт Newsbash.ru.
О ЧП рассказали местные жители в социальных сетях. Причины происшествия только предстоит установить. Также нет информации о пострадавших. Судя по всему, спецтехника была использована по время ремонта крыши образовательного учреждения.
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— По этажности там другая спецтехника должна эксплуатироваться. Сэкономили. Говорят, там ещё фундамент слабый. Почему СУ3 не строит? Они говорят, что новое хотели строить, — отметил местный житель в социальных сетях Ильдар Гареев.
— Детей страшно отпускать в эту школу, — поделилась мнением уроженка Туймазов Эльвира Султанова.
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