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В Туймазах, во время ремонта здания, на крышу школы № 5 рухнул кран

Добавлено: 25.07.19
Просмотров: 101
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазах, во время ремонта здания, на крышу школы № 5 рухнул кран

Ремонтные работы школы № 5 в городе Туймазы пошли не совсем по плану. В ходе реконструкции на крышу учебного заведения рухнул строительный кран, сообщает сайт Newsbash.ru.

О ЧП рассказали местные жители в социальных сетях. Причины происшествия только предстоит установить. Также нет информации о пострадавших. Судя по всему, спецтехника была использована по время ремонта крыши образовательного учреждения.

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Стоит отдельно напомнить, что данное учебное заведение уже не первый раз сталкивается с проблемами. Так, в ходе эксплуатации эксперты выяснили существенные недостатки в возведенном фундаменте, из-за чего срок работ отодвинули на конец текущего года.
— По этажности там другая спецтехника должна эксплуатироваться. Сэкономили. Говорят, там ещё фундамент слабый. Почему СУ3 не строит? Они говорят, что новое хотели строить, — отметил местный житель в социальных сетях Ильдар Гареев.
— Детей страшно отпускать в эту школу, — поделилась мнением уроженка Туймазов Эльвира Султанова.
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