"Самый настоящий игроман, больной человек": отец Луизы Хайруллиной утверждает, что Марат хочет выйти сухим из воды

Отца кассирши из Башкирии, укравшей 25 миллионов рублей, Рамиля Мулахметова расстроило поведение мужа дочери на федеральном телеканале, сообщает сайт Newsbash.ru.





Марат Хайруллин сначала заявил, что игроман, который заставлял супругу выносить деньги из кассы, а потом проигрывал их на спортивных ставках, а позже отказался от своих слов.

«Со мной Марат совсем не общается, не хочет даже разговаривать, да я и не настаиваю. Он говорит, что не игроман. Я еще тогда, во время первого прямого эфира сказал – самый настоящий игроман, больной человек. Мать Марата тоже ничего объяснять не хочет – во всем винит Луизу, мол, сынок не причем, жена одна виноватая. Марат просто хочет выйти сухим из воды», - говорит Рамиль Фаязович.

Сейчас Марат Хайруллин заявляет, что он – жертва обстоятельств, и все его признания – абсолютная ложь, сказанная под давлением защитников супруги. Как сообщает КП-Уфа, теперь адвокатов оплачивает отец Луизы Хайруллиной. Мужчина очень расстроен поступком зятя, и признается, что не представляет, где найдет денежные средства.

Сейчас Рамиль Мулахметов занят воспитанием внучек, на которых временно оформил опеку, а также ищет средства для оплаты адвокатов. С дочерью пока увидеться лично тоже не получилось, только посылку в СИЗО передать.

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