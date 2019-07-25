Авария в Октябрьском: водитель "Лада Нива" протаранил попутный "Nissan Qashqai"

Ночью в городе Октябрьский произошло столкновение двух транспортных средств, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как уточнили в УГИБДД МВД по Башкирии, на улице Островского 31-летний мужчина за рулём автомобиля "Лада Нива" протаранил попутный "Nissan Qashqai" под управлением 38-летнего жителя Туймазинского района.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили травмы.Сообщается, что водитель отечественного транспорта уже был повторно лишён водительских прав и привлекался по ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Несмотря на это, мужчина снова сел за руль автомобиля в пьяном виде.