Авария в Октябрьском: водитель "Лада Нива" протаранил попутный "Nissan Qashqai"
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Ночью в городе Октябрьский произошло столкновение двух транспортных средств, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как уточнили в УГИБДД МВД по Башкирии, на улице Островского 31-летний мужчина за рулём автомобиля "Лада Нива" протаранил попутный "Nissan Qashqai" под управлением 38-летнего жителя Туймазинского района.
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