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Авария в Октябрьском: водитель "Лада Нива" протаранил попутный "Nissan Qashqai"

Добавлено: 25.07.19
Просмотров: 103
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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Авария в Октябрьском: водитель "Лада Нива" протаранил попутный "Nissan Qashqai"

Ночью в городе Октябрьский произошло столкновение двух транспортных средств, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как уточнили в УГИБДД МВД по Башкирии, на улице Островского 31-летний мужчина за рулём автомобиля "Лада Нива" протаранил попутный "Nissan Qashqai" под управлением 38-летнего жителя Туймазинского района.

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В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили травмы.
Сообщается, что водитель отечественного транспорта уже был повторно лишён водительских прав и привлекался по ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Несмотря на это, мужчина снова сел за руль автомобиля в пьяном виде.
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