Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Солдат-срочник из Башкирии сбежал из воинской части в Ярославской области

Солдат-срочник из Башкирии сбежал из воинской части в Ярославской области

Добавлено: 25.07.19
Просмотров: 54
Рубрика: Общество / Происшествия
Комментарии (0)
Загрузка...
Солдат-срочник из Башкирии сбежал из воинской части в Ярославской области

В Ярославской области разыскивают солдата-срочника из Башкирии, который сбежал из армии. 20-летний юноша служил в воинской части на станции Рыбинск-Товарная, сообщает сайт Newsbash.ru.

Контрактник из Гафурийского района Башкирии самовольно покинул военную часть

Читайте также:

Контрактник из Гафурийского района Башкирии самовольно покинул военную часть
На службу его призвали 30 мая, 22 июня он принял присягу, а 20 июля самовольно ушел из части. Последний раз его видели в субботу в 18:00. Он был одет в военную форму старого образца, оливковый берет и резиновые сапоги. Как сообщает ярославский портал «ProГород», сбежавший солдат – сирота, дома его ждут только братья и девушка. Ориентировки на его уже разосланы по всей области.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Контрактник из Гафурийского района Башкирии самовольно покинул военную часть
Происшествия
Контрактник из Гафурийского района Башкирии самовольно покинул военную часть
Из колонии в Мелеузе совершил побег опасный заключенный
Происшествия
Из колонии в Мелеузе совершил побег опасный заключенный
На военном аэродроме под Липецком обнаружили тело солдата из Башкирии
Происшествия
На военном аэродроме под Липецком обнаружили тело солдата из Башкирии
В Приморском крае солдат-срочник из Башкирии погиб подорвавшись на мине
Происшествия
В Приморском крае солдат-срочник из Башкирии погиб подорвавшись на мине
Срочник из Бураевского района сбежал из своей части
Происшествия
Срочник из Бураевского района сбежал из своей части
Гидрометцентр рассказал, какая будет погода в сентябре
Это интересно
Гидрометцентр рассказал, какая будет погода в сентябре
На территории Башкирии может находиться педофил
Общество
На территории Башкирии может находиться педофил
Солдат-срочник из Башкирии неудачно пошутил о войне с Украиной (18+)
Общество
Солдат-срочник из Башкирии неудачно пошутил о войне с Украиной (18+)
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: