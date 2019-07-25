Солдат-срочник из Башкирии сбежал из воинской части в Ярославской области

В Ярославской области разыскивают солдата-срочника из Башкирии, который сбежал из армии. 20-летний юноша служил в воинской части на станции Рыбинск-Товарная, сообщает сайт Newsbash.ru.



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На службу его призвали 30 мая, 22 июня он принял присягу, а 20 июля самовольно ушел из части. Последний раз его видели в субботу в 18:00. Он был одет в военную форму старого образца, оливковый берет и резиновые сапоги. Как сообщает ярославский портал «ProГород», сбежавший солдат – сирота, дома его ждут только братья и девушка. Ориентировки на его уже разосланы по всей области.