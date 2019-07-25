Солдат-срочник из Башкирии сбежал из воинской части в Ярославской области
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В Ярославской области разыскивают солдата-срочника из Башкирии, который сбежал из армии. 20-летний юноша служил в воинской части на станции Рыбинск-Товарная, сообщает сайт Newsbash.ru.
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