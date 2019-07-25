В Давлеканово больше недели дымит свалка: запах гари дошел до домов жителей

В Давлеканово до сих пор дымится мусорный полигон на выезде из города. Свалка горит уже более недели, однако местная спасательно-пожарная часть так и не потушила огонь, сообщает сайт Newsbash.ru.





Напомним, администрация Давлекановского района заявила, что 14 июля рядом со свалкой загорелась сухая трава, но на самом полигоне пожара не было. Местные власти отчитались, что огонь был потушен пожарными, и жалоб от жителей города больше не поступало.

«Утром встаешь, окна невозможно открыть – дым, а у меня маленькие дети. Даже когда пожара нет, свалка воняет», – негодует одна из жительниц города.

Однако горожане не верят администрации и до сих пор сообщают в соцсетях о смоге и тлеющем мусоре. Один из местных жителей заснял на видео, как спустя десять дней полигон все еще дымится. По его словам, он опросил людей, живущих рядом с полигоном. Они рассказали, что запах гари доходит до их домов, а свалка мешает им спокойно жить.Местные власти продолжают утверждать, что полигон не горит.





«Сегодня, 25 июля 2019 года, члены районной комиссии по ЧС выехали на полигон ТБО: возгорания нет, соответственно, нет запаха», – заявила начальник информационно-аналитического отдела администрации Давлекановского района Виктория Шавалеева.

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