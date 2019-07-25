В Давлеканово больше недели дымит свалка: запах гари дошел до домов жителей
Комментарии (0)
Загрузка...
В Давлеканово до сих пор дымится мусорный полигон на выезде из города. Свалка горит уже более недели, однако местная спасательно-пожарная часть так и не потушила огонь, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, администрация Давлекановского района заявила, что 14 июля рядом со свалкой загорелась сухая трава, но на самом полигоне пожара не было. Местные власти отчитались, что огонь был потушен пожарными, и жалоб от жителей города больше не поступало.
«Утром встаешь, окна невозможно открыть – дым, а у меня маленькие дети. Даже когда пожара нет, свалка воняет», – негодует одна из жительниц города.Местные власти продолжают утверждать, что полигон не горит.
«Сегодня, 25 июля 2019 года, члены районной комиссии по ЧС выехали на полигон ТБО: возгорания нет, соответственно, нет запаха», – заявила начальник информационно-аналитического отдела администрации Давлекановского района Виктория Шавалеева.
Читайте также
Общество
В Кармаскалинском районе разросшийся мусорный полигон грозит экологической катастрофой
Происшествия
В Давлеканово второй раз с начала мая поджигают огромную свалку
Общество
В Уфе прошли протесты жителей города Туймазы
Общество
Под Сибаем уже неделю горит два гектара леса
Происшествия
В Магнитогорске горит рынок
Происшествия
Жители Баймакского района задыхаются из-за дыма от несанкционированной свалки
Происшествия
Жители Сибая всю ночь тушили свалку
Происшествия
СОС! Под Уфой горит полигон ТБО