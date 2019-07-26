Авария в Стерлибашевском районе: погиб водитель из Татарстана не уступив дорогу на перекрестке

Около полуночи в минувший четверг 32-летний житель Татарстана погиб в страшной аварии на территории Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.





Трагедия произошла на 57 километре дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка в Стерлибашевском районе.

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По предварительным данным, 32-летний уроженец соседней республики за рулем «Лады Ларгус», проезжая перекресток, не уступил дорогу имевшему преимущество внедорожнику Range Rover Evoque. О силе столкновения говорят серьезные повреждения, которые получили оба автомобиля. Водитель «Лады» погиб на месте, а его 56-летнюю мать с травмами доставили в больницу.