Авария в Стерлибашевском районе: погиб водитель из Татарстана не уступив дорогу на перекрестке
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Около полуночи в минувший четверг 32-летний житель Татарстана погиб в страшной аварии на территории Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Трагедия произошла на 57 километре дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка в Стерлибашевском районе.
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