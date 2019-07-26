В Уфе чиновник ЖКХ попался на взятке
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Уфимские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника управления ЖКХ и строительства администрации Советского района Уфы, сообщает сайт Newsbash.ru.
По версии правоохранителей, начальник отдела капитального строительства получил от местного жителя взятку на согласование документов о переводе квартиры в статус нежилого помещения.
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По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, стражи порядка выявили преступный факт, и чиновник стал фигурантом дела о получении взятки. Следователи продолжают расследование, при этом мздоимец своей вины не признает.
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