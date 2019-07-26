В Уфе чиновник ЖКХ попался на взятке

Уфимские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника управления ЖКХ и строительства администрации Советского района Уфы, сообщает сайт Newsbash.ru.





По версии правоохранителей, начальник отдела капитального строительства получил от местного жителя взятку на согласование документов о переводе квартиры в статус нежилого помещения.

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Уфимец обратился к знакомому сотруднику районной администрации в июле прошлого года. Мужчина попросил ему помочь согласовать акт ввода в эксплуатацию новых входных групп в доме и похлопотать о согласовании документов с другими начальниками отделов и замглавой администрации Советского района. За услугу чиновник взял с приятеля 20 тысяч рублей.По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, стражи порядка выявили преступный факт, и чиновник стал фигурантом дела о получении взятки. Следователи продолжают расследование, при этом мздоимец своей вины не признает.