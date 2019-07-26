Авария в Кугарчинском районе: автоледи на перекрестке спровоцировала столкновение
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25 июля в Кугарчинском районе Башкирии случилось ДТП с тремя пострадавшими. Виновницей аварии стала 44-летняя жительница Кумертау, которая нарушила правила дорожного движения, сообщает сайт Newsbash.ru.
Все случилось на 111 километре дороги Старосубхангулово-Мраково. Автоледи за рулем «Хендай Солярис» выехала на перекресток неравнозначных дорог и не уступила имевшей преимущество «Ладе Приоре», спровоцировав столкновение. Сама водительница отделалась испугом, а 64-летний водитель «Приоры» и две его пассажирки 58 и 63 лет попали в больницу.
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