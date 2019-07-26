В Иглинском районе мужчина из-за женщины до смерти избил своего знакомого

Иглинские следователи задержали местного жителя, который сильно избил знакомого. Пострадавшего доставили в больницу, но травмы оказались слишком серьезными – через 20 дней он умер, сообщает сайт Newsbash.ru.





29 июня мужчина позвонил сопернику, у которого некоторое время жила его избранница. Он попросил забрать ее вещи, но тот ответил отказом – мужчины поругались. Словесный конфликт быстро набрал обороты. Сельчанин приехал домой к оппоненту и сильно избил его и его 33-летнего пасынка. После этого он забрал молодого мужчину и, погрузив в багажник машины, отвез к себе на дачу. Раньше оба пострадавших трудились на этом участке подсобными рабочими. Позже он отпустил пленника, а избитого мужчину доставили в больницу.

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Как сообщила пресс-служба следственного комитета Башкортостана, травмы оказались для пациента смертельными. 20 июля он скончался в одной из больниц Уфы. Подозреваемого задержали, однако он своей вины не признал. Правоохранители намерены добиться заключения его под стражу в рамках следствия о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.