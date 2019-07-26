В Ишимбае женщина выпала из окна, возбуждено уголовное дело
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В Ишимбае местные жители обнаружили лежащую под окнами женщину. Как сообщают очевидцы, несчастный случай произошел возле многоквартирного дома по улице Стахановская, 14, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
«По факту обнаружения тела женщины в г. Ишимбай органами СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка», – прокомментировали в следкоме.
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