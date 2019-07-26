Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Ишимбае женщина выпала из окна, возбуждено уголовное дело

В Ишимбае женщина выпала из окна, возбуждено уголовное дело

Добавлено: 26.07.19
Просмотров: 98
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Ишимбае женщина выпала из окна, возбуждено уголовное дело

В Ишимбае местные жители обнаружили лежащую под окнами женщину. Как сообщают очевидцы, несчастный случай произошел возле многоквартирного дома по улице Стахановская, 14, сообщает сайт Newsbash.ru.

Стало известно, почему Радий Хабиров отдал в разработку шихан Куштау

Читайте также:

Стало известно, почему Радий Хабиров отдал в разработку шихан Куштау
Как сообщил источник, близкий к материалам дела, женщина была в гостях у знакомых. Ее муж занимается ремонтом, в тот момент он находился на работе.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

«По факту обнаружения тела женщины в г. Ишимбай органами СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка», – прокомментировали в следкоме.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины
Происшествия
В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины
В Ишимбае под окнами общежития обнаружили парня упавшего с седьмого этажа | видео
Происшествия
В Ишимбае под окнами общежития обнаружили парня упавшего с седьмого этажа | видео
В Татышлинском районе мужчина убил своего гостя
Происшествия
В Татышлинском районе мужчина убил своего гостя
В Салаватском районе в ходе ссоры мать убила своего сына
Происшествия
В Салаватском районе в ходе ссоры мать убила своего сына
В Ишимбае женщина перебегая дорогу погибла под колесами иномарки
Происшествия
В Ишимбае женщина перебегая дорогу погибла под колесами иномарки
В Ишимбайском районе местное промышленное предприятие умышленно довели до банкротства
Происшествия
В Ишимбайском районе местное промышленное предприятие умышленно довели до банкротства
В Ишимбае в сильном пожаре погибли отец и сын
Происшествия
В Ишимбае в сильном пожаре погибли отец и сын
В Башкирии следователя полиции подозревают в превышении должностных полномочий
Происшествия
В Башкирии следователя полиции подозревают в превышении должностных полномочий
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: