В Ишимбае женщина выпала из окна, возбуждено уголовное дело

В Ишимбае местные жители обнаружили лежащую под окнами женщину. Как сообщают очевидцы, несчастный случай произошел возле многоквартирного дома по улице Стахановская, 14, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Как сообщил источник, близкий к материалам дела, женщина была в гостях у знакомых. Ее муж занимается ремонтом, в тот момент он находился на работе.По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.«По факту обнаружения тела женщины в г. Ишимбай органами СК России по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка», – прокомментировали в следкоме.