В морге Белорецка врачу пришлось применить пистолет, чтобы остановить пьяного мужчину требовавшего отдать труп жены
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В Башкирии врач-патологоанатом применил оружие, чтобы остановить мужчину, который пришел в морг пьяным и потребовал отдать труп своей недавно умершей супруги, сообщает сайт Newsbash.ru.
Инцидент произошел накануне в патологоанатомическом отделении центральной районной больницы Белорецка.
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По предварительным данным, всего было произведено три выстрела. С огнестрельными ранениями пострадавшего увезли в больницу, где оказали медицинскую помощь. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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