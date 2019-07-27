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В морге Белорецка врачу пришлось применить пистолет, чтобы остановить пьяного мужчину требовавшего отдать труп жены

Добавлено: 27.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В морге Белорецка врачу пришлось применить пистолет, чтобы остановить пьяного мужчину требовавшего отдать труп жены

В Башкирии врач-патологоанатом применил оружие, чтобы остановить мужчину, который пришел в морг пьяным и потребовал отдать труп своей недавно умершей супруги, сообщает сайт Newsbash.ru.

Инцидент произошел накануне в патологоанатомическом отделении центральной районной больницы Белорецка.

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Как сообщил источник в правоохранительных органах, 56-летний заведующий патологоанатомического отделения медицинского учреждения сразу после произошедшего обратился в полицию. Он рассказал, что нетрезвый 50-летний местный житель пришел в отделение и устроил скандал. Он захотел забрать труп своей супруги, которая умерла на днях. В результате потасовки медику пришлось применить травматический пистолет.

По предварительным данным, всего было произведено три выстрела. С огнестрельными ранениями пострадавшего увезли в больницу, где оказали медицинскую помощь. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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